Duelo de campeões de Libertadores na noite desta terça-feira (1/8), às 21h (de Brasília): River Plate x Internacional. Trata-se da partida de ida pelas oitavas de final da edição de 2023 competição. E o jogo será no Monumental de Núñez. Confira todos os detalhes deste jogaço com a “Voz do Esporte”. A narração será de Christian Rafael.