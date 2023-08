STJD suspende mais sete jogadores por suspeita de manipulação

O STJD, por meio do seu vice-presidente, Felipe Bevilacqua, determinou a suspensão preventiva por 30 dias de mais sete jogadores por suspeita de manipulação no futebol. Os atletas são alvos da nova fase da investigação da Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Entre eles está o atacante Alef Manga, ex- jogador do Coritiba negociado com o futebol do Chipre.

Em razão de José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), estar em viajem à Austrália para acompanhar a Copa do Mundo Feminina, Bevilacqua exerce o cargo temporariamente. Aliás, vale destacar que a presença de Perdiz na competição foi um convite da CBF.

Jogadores suspensos preventivamente pelo STJD

Alef Manga, ex-Coritiba, negociado com o futebol do Chipre

Dadá Belmonte, América-MG

Igor Carius, Sport

Jesus Trindade, ex-Coritiba

Pedrinho, ex-Athletico, que se transferiu para o Shakthar

Sidcley, ex-Cuiabá, agora no Dínamo Kiev

Thonny Anderson, ex-Coritiba, do Bragantino, que estava emprestado ao ABC

Aliás, recentemente, o STJD convocou dez atletas para se apresentarem. Afinal, eles serão ouvidos, no dia 8 de agosto, em referência à segunda fase da operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás, em parceria com o tribunal esportivo.

Assim, os jogadores são: Nino Paraíba, do Paysandu (ex-Ceará), Pedrinho (ex-Athletico-PR), do Shakhtar, Richard (ex-Ceará), hoje no Alanyaspor, Nathan, ex-jogador do Avaí, Manga, do Coritiba, Porfírio, ex-Coritiba, hoje no Desportivo Aliança (AL), Bryan Garcia (ex-Athletico), hoje no Independiente Del Valle, Belmonte, do América, que era do Goiás, e Nathan, ex-jogador do Fluminense e hoje do Grêmio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.