Mansão de Cafu avaliada em R$ 27 milhões será leiloada para pagamento de dívidas

Capitão do penta, Cafu terá sua mansão avaliada em R$ 27 milhões leiloada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para o pagamento de dívidas. A casa, localizada em Alphaville, em São Paulo, foi dada como garantia de empréstimos assumidos pelo ex-jogador. Assim, a data do leilão está marcada para o próximo dia 6 de setembro.

A mansão tem 3.229 m² de área construída, em um terreno de 2.581 m², que fica em um condomínio residencial de alto padrão. Ao mesmo tempo, o local conta com uma sala de cinema, sauna, piscina, salão de jogos, academia profissional e um campo de futebol.

Cafu manda recado para jogadoras do Brasil: 'Estamos torcendo por vocês'

Assim, o lance mínimo para a casa é de R$ 10 milhões. Além disso, nenhum móvel ou objeto do ex-capitão está incluso com a residência. No entanto, caso Cafu pague as dívidas antes de 6 de setembro, ele pode evitar a venda do imóvel.

Confira fotos da mansão de Cafu:

