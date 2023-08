Atlético quer Rodrigo Muniz, mas contratação está complicada

O Atlético ainda tenta reforçar seu elenco para a temporada. No entanto, vê com dificuldade os tratos para repatriar o atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo.

O Galo inicialmente enviou proposta de 5 milhões de Euros (R$ 26 milhões) para ter o jogador. Na proposta, o Fulham, da Inglaterra, iria manter 50% do lucro em caso de venda futura.

O Galo, todavia, não ficou animado com o rumo das negociações. Segundo a Rádio Itatiaia, uma fonte informou que o clube Inglês “está enrolando para dar a resposta”. Ainda de acordo com a publicação, o jogador não é prioridade do Fulham, todavia, a proposta não animou.

A janela de transferências se encerra nesta quarta-feira (2). Até agora o Atlético não confirmou nenhuma contratação neste período e teve apenas o retorno de Alan Franco, que estava emprestado.

Muniz foi revelado pelo Flamengo. Ele, no entanto, antes de se destacar no Rubro-Negro, passou um período emprestado ao Coritiba. Em 2021, marcou nove gols e deu uma assistência em 25 jogos, quando ganhou projeção para o cenário nacional. Em agosto do mesmo ano, o time carioca vendeu o atleta para o Fulham por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões na cotação da época).

Atlético vai ao mercado

Se o Atlético não buscou ainda um nome para o time profissional, todavia, o Galo foi no mercado e contratou o ponta Leandro Rodríguez, de 18 anos, para a equipe sub-20. O jogador chega com opção de compra definitiva.

Rodríguez é considerado um dos atletas mais habilidosos pela imprensa venezuelano. As principais características é jogar em profundidade, com boas chegadas a linha de fundo, além de buscar a finalização puxando a bola para o meio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.