Róger Guedes aceita proposta de clube do Qatar e deixa o Corinthians

Róger Guedes não joga mais pelo Corinthians. O atacante de 26 anos aceitou proposta do Al-Rayyan, do Qatar, e já está de malas prontas para o país asiático. O valor milionário ainda não foi divulgado. A informação da venda de jogador é do “ge”.

Em razão da importância de Róger Guedes para o time de Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Corinthians tentou adiar a ida do atacante ao seu novo clube após o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, Al-Rayyan tem pressa para contar com o jogador e pediu a ida dele em imediato.

Números de Róger Guedes pelo Corinthians

No Corinthians desde agosto de 2021, Róger Guedes vestiu a camisa do Timão em 126 jogos e marcou 43 gols. Aliás, foram 31 gols na Neo Química Arena, assumindo o posto de maior artilheiro do estádio corintiano. Nesta temporada, o atacante é o artilheiro do Corinthians, com 21 gols.

Dificuldade para encontrar um substituto a altura

Sem Róger Guedes, o Corinthians tem até a virada de quarta para quinta-feira para contratar um centroavante, afinal, é a data que se encerra a janela de transferências para contratar jogadores sob contrato. posteriormente, no dia 25 de agosto, fecha a janela para atletas sem clube.