Inter Miami x Orlando City: escalações e onde assistir

O craque Lionel Messi volta a ser atração nos gramados dos Estados Unidos nesta quarta-feira (2). Inter Miami e Orlando City se enfrentam às 21h, no derby da Flórida, no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, casa do Inter, pela primeira fase do mata-mata da Copa das Ligas, que conta com clubes da América do Norte e México. Além da presença do camisa 10, o lateral-esquerdo Jordi Alba pode fazer a sua estreia no clube e voltar a jogar ao lado do argentino. O espanhol participa dos treinamentos desde a última segunda-feira (31) e ao menos deve integrar o banco de reservas.

Este será o terceiro jogo de Messi pelo Inter Miami. Em sua estreia, o argentino fez um gol decisivo nos acréscimos da vitória sobre o Cruz Azul, do México, por 2 a 1. Além disso, o camisa 10 anotou mais dois na goleada por 4 a 0 sobre o Atlanta United, e ajudou o time a garantir o primeiro lugar do Grupo 3.

Ao mesmo tempo, um caso extracampo aumentou ainda mais a rivalidade para a partida desta quarta-feira. O Inter Miami prestou uma homenagem a Lionel Messi por meio de um ural, mas este gesto foi vandalizado por torcedores do Orlando City na véspera da partida.

Como parar o Inter Miami?

O técnico do Orlando City, Óscar Pareja, comentou durante entrevista coletiva na véspera da partida como pretende enfrentar a equipe liderada por Messi dentro de campo. Ao mesmo tempo, o treinador exaltou a presença do craque argentino na liga norte-americana.

“Temos que enfrentar um time que vem jogando bem e, logicamente, com este fenômeno que é Messi. Mas, estamos todos muito orgulhosos em saber que o melhor jogador do mundo, e possivelmente da história, veio por escolha própria para a MLS. Ninguém conseguiu parar Messi em 12 anos. Mas, temos que ter em mente que não enfrentaremos um só jogador, mas toda uma equipe (…) Sabemos do que somos capazes e lutaremos pela vitória. Nosso coração está pronto”, disse o técnico do clube de Orlando.

Inter Miami x Orlando City

Copa das Ligas – primeira fase do mata-mata

Data e horário: 02/08/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale (EUA)

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez. Técnico: Gerardo Martino.

Orlando City: Pedro Gallese; Kyle Smith, Antônio Carlos, Robin Jansson, Rafael Santos; César Araújo, Wilder Cartagena, Mauricio Pereyra; Iván Angulo, Facundo Torres e Duncan McGuire. Técnico: Óscar Pareja.

Onde assistir: Apple TV

