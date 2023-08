Nesta terça-feira (1/8), a Neo Química tremerá com o jogaço entre Corinthians e o tradicional Newell’s Old Boys, da Argentina. A partida, às 21h (de Brasília) será de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E para acompanhar todos os detalhes deste duelo, só mesmo com a “Voz do Esporte” e sua transmissão raiz, com todos os detalhes, abrindo as transmissões às 20h e seguindo com todos os detalhes após o jogo, com comentários e reportagens, até meia-noite.