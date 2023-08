O último da lista: Vasco corre atrás de artilheiro veterano do Argentino

O Vasco tenta dar mais uma cartada nas últimas horas de abertura da janela de transferências, que termina nesta quarta-feira (2). O Cruz-Maltino fez uma proposta por Pablo Vegetti, do Belgrano, da Argentina, artilheiro da última edição da Superliga. No entanto, apesar do interesse, a negociação demanda rapidez para, em caso de “sim” do centroavante de 34 anos, a troca de documentações ocorrer de forma mais acelerada. Algo que, por sinal, não costuma acontecer.

A informação foi inicialmente divulgada pelo “ge”. Vegetti marcou 13 gols no campeonato passado, a mesma quantidade de Michael Santos, outro atleta que despertou a atenção do Gigante da Colina. No entanto, a vinda do atacante não se concretizou em função de exigências financeiras do Talleres. A equipe de Córdoba, por meio do presidente Andrés Fassi, pediu garantias de pagamento aos cariocas, após ver o Atlético Tucumán e o Nacional, do Uruguai, acionarem o clube do Rio na Fifa, por dívidas nas compras de Capasso e Puma Rodríguez, respectivamente.

Agora, a intenção é acelerar as tratativas a fim de obter uma resposta mais rápida do jogador e do Belgrano. Em caso de aceno positivo de Pablo, o Vasco precisa correr para regularizá-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta quarta (2) e, portanto, deixá-lo apto a estrear. Contudo, para que esse processo ocorra, a Federação Argentina de Futebol (AFA) precisa enviar os documentos, dando andamento à parte burocrática.

Vasco quer mais atacantes

Além de Vegetti, o Cruz-Maltino segue na busca por Diego Costa, ex-Atlético-MG e com passagens por Atlético de Madrid e Chelsea. Com 34 anos e livre no mercado, ele gostou da proposta, mas discute com a família a possibilidade de voltar a atuar no Brasil. Porém, a má fase da equipe na Série A, sendo a lanterna da tabela, também é levada em consideração pelo camisa 9. Paulo Bracks, diretor esportivo da SAF, viajou à Espanha para apresentar o projeto e tentar convencê-lo a vir.

