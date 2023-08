Flamengo anuncia novo técnico do time feminino

O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira (1), o novo técnico do time feminino da Gávea. Trata-se do paulista Maurício Salgado, que estava no Internacional. Ele chega para ocupar o lugar de Luís Andrade, que deixou a equipe na última temporada. Em sua primeiras palavras como treinador do Mais Querido, Maurício, que assinou até o fim do ano que vem, comentou a sua expectativa para esse novo trabalho.

“É um grande desafio, né? E a expectativa é a mais alta possível. Sei da dimensão que é trabalhar num grande clube como o Flamengo. Estou muito motivado para que a gente conquiste grandes coisas. Todo mundo sabe da qualidade do grupo e da ótima estrutura. Logo na chegada, revi algumas jogadoras e conheci outras novas. Apresentei nossas ambições e deixei bem claro que confio bastante no trabalho delas. Vamos fazer de tudo para colocar o Flamengo no topo “, disse Maurício, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Aliás, o primeiro desafio de Maurício Salgado com o Flamengo será já nesta quarta-feira (2). Ele dirigirá a equipe rubro-negra em amistoso contra o Colo-Colo, do Chile, na Gávea.

Com 52 anos, Maurício Salgado treinou Corinthians, São Bernardo, São Caetano, Vitória de Santo Antão-PE e Audax-SP antes de chegar ao Internacional em 2018. Assim, pelo Colorado, o técnico foi finalista do Campeonato Brasileiro em 2022 e conquistou títulos estaduais. Além disso, ele acumula em sua carreira uma passagem pela Seleção Brasileira universitária durante 14 anos, com participações em competições mundiais.