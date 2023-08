Na reserva do PSG, Neymar avisa: ‘Não sei quando voltarei a jogar’

O atacante Neymar ainda não teve a oportunidade de entrar em campo nesta pré-temporada do PSG. No terceiro amistoso da equipe, realizado nesta terça-feira (1), ele permaneceu mais uma vez no banco de reservas, e ficou como mero espectador, enquanto seu time foi derrotado por 2 a 1, de virada, para a Inter de Milão no Estádio Nacional, em Tóquio.

Desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma séria lesão no tornozelo direito, qu o obrigou a passar por uma cirurgia, Neymar não pôde participar das partidas. Apesar disso, o jogador afirma estar se sentindo bem, mesmo sem poder atuar. Ele já voltou aos treinamentos com o restante da equipe, porém ainda não foi aproveitado nos amistosos da pré-temporada. O atacante brasileiro, contudo, mantém o otimismo diante da situação.

“Estou me sentindo bem. Mas não sei quando voltarei a jogar”, declarou Neymar ao jornal francês “L’Equipe”.

Segundo o periódico, o atacante tem mostrado bom desempenho nos treinos nas últimas semanas, o que pode resultar em bons desempenhos futuros.

Al-Nassr anuncia contratação de Sadio Mané

O PSG completou três jogos nesta pré-temporada, obtendo um empate (0 a 0 com Al Nassr) e duas derrotas (Cerezo Osaka 3 a 2). Por outro lado, a Inter de Milão iniciou a temporada com uma goleada de 10 a 0 contra um time semi-amador (Pergoletese) e empatou em 1 a 1 com o Al Nassr.

Próximos confrontos para o PSG e a Inter de Milão:

O PSG continuará sua turnê pela Ásia, enfrentando o Jeonbuk nesta quinta-feira (3) em Busan, na Coreia do Sul. Enquanto isso, a Inter de Milão retornará à Itália e se preparará para um amistoso na Áustria, em Salzburg, contra o Red Bull.

