Jamaica x Brasil: onde assistir, escalações, arbitragem e chances de classificação

Manhã de terça-feira (2/8) de decisão para a Seleção do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Às 7h (de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne, o time canarinho vai a campo para enfrentar a Jamaica, pela terceira e última rodada do Grupo F. Não será nada fácil. Afinal, as brasileiras, com três pontos, estão em terceiro lugar, enquanto as jamaicanas têm quatro pontos, em segundo. Assim, resta ao Brasil vencer. Afinal, o simples empate praticamente significará a eliminação da Copa ainda na primeira fase (no caso dependeria de uma improvável derrota da França, líder com quatro pontos para o Panamá, lanterna, com zero).

Onde assistir

A TV Globo (aberta), SporTV (fechada), CazéTV (Youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 7h (de Brasília). Mas a Cazé TV abre as transmissões às 5h30 e a SporTV, às 6h.

As chances de classificação do Grupo F

1º lugar – França – 4 pontos (saldo 1 e 2 gols a favor)

Se classifica se:

1 – Vencer.

2 – Empatar.

3 – Perder e o Brasil vencer pelo mesmo placar da derrota francesa

4 – Perder e a Jamaica vencer.

Eliminada se:

1 – Perder e ocorrer empate entre Jamaica e Brasil. Com isso, a Jamaica ficaria em 1º com cinco pontos e Brasil e França empatariam com 4. Mas a decisão seria no saldo e o Brasil levaria a melhor (3 a 1).

2 – Perder e a Jamaica perder para o Brasil por uma diferença menor do que a diferença da derrota das francesas para o Panamá.

2º Lugar – Jamaica – 4 pontos (saldo 1 e 1 gol a favor).

Se classifica se:

1 – Vencer

2 – Empatar

3 – Perder, mas a França perder por uma diferença maior do que a sua

Eliminada se:

1 – Perder e a frança perder, empatar ou perder por uma diferença menos do que a sua

3º Lugar – Brasil – 3 pontos

Se classifica se:

1 – Vencer

2 – Empatar e a França perder

Eliminada se:

1 – Empatar e a França vencer ou empatar

4º Lugar – Panamá – Zero ponto

Já está eliminado.

Como está a Jamaica

A Jamaica entra muito motivada. O time fez bom jogo contra a França, arrancando um justo empate, e venceu o Panamá mesmo não contando com a sua principal jogadora, a atacante Khadija Shaw (expulsa contra a França). Ela é uma das melhores jogadoras do mundo e defende o Manchester City. Com seu retorno, o ataque jamaicano certamente dará trabalho à defesa brasileira com a sua força física e técnica.

Como está o Brasil

A treinadora Pia Sundhage buscou trabalhar o emocional da equipe nos últimos dias, já que a derrota para a França, no fim do jogo numa falha de marcação, abalou as brasileiras. Isso ficou nítido no fim da partida, nos lamentos das entrevistas. Mas todas viraram a página e estão cientes da importância da partida contra uma Jamaica que evoluiu nos últimos anos e que entram em campo precisando de um empate para avançar.

“A Jamaica tem um time físico, muito rápido, então é uma coisa que precisamos ficar atentas. Afinal, temos de vencer. É agora ou nunca” disse Pia, que terá a presença de Antonia na lateral-direita (ela era dúvida, pois saiu sentindo uma lesão contra as francesas). Lauren segue na zaga na vaga de Kathellen (se machucou antes da estreia) e há uma dúvida no ataque: quem será a parceira de Debinha? Contra o Panamá, começou Bia Zaneratto. Contra a França, Geyse. Contudo, agora, talvez a treinadora arrisque e coloque Marta, que entrou apenas na reta final das duas primeiras partidas, pois não está 100% fisicamente.

JAMAICA X BRASIL

Copa Feminina 2023 – Grupo F – 3ª rodada

Data e local: 2/8/2023, 7h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular, Melbourne (AUS)

JAMAICA: Spencer; Cameron, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Blackwood; Matthews, Spence, Sampson, Brown; Primus, Shaw. Técnico: Lorne Donaldson

BRASIL: Lelê; Antonia, Rafaelle, Lauren e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse (Boia Zaneratoo ou Marta). Técnica: Pia Sundhage

Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Auxiliares: e Katrin Rafalski e Susann Küng (ambas da Suíça)

