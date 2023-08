Segovinha encontra seu ex-time e dá dicas para o Botafogo

Sensação do Botafogo, Matías Segovia, o Segovinha, terá uma noite especial nesta quarta-feira (2). O atacante irá enfrentar o Guaraní-PAR, sua equipe anterior, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um encontro, portanto, que promete muitas emoções para o jovem paraguaio. Mas ele também acredita no potencial do Glorioso em vencer o confronto.

Embora os paraguaios tenham lá suas qualidades, Segovinha garante que já ‘deu a planta’ a seus companheiros do Botafogo sobre o que esperar do outro lado. O ponta driblador afirma que espera um jogo complicado no Estádio Nilton Santos, mas que confia na qualidade alvinegra em começar a eliminatória com vitória. O confronto é às 19h.

“Estou muito contente por enfrentá-los pois já joguei lá antes. Será um jogo difícil, mas vou aproveitar e compartilhar com meus companheiros. Eles (Guaraní) têm um time muito bom, mas já falei com meus colegas algumas coisas sobre o adversário. Temos que entrar focados como sempre e tenho certeza que buscaremos a vitória”, disse Segovia, à ‘Botafogo TV’, destacando ainda o que espera para o jogo de volta, no Paraguai:

“Estava ansioso por isso também. Quando saiu a notícia de que iríamos jogar contra eles, fiquei muito feliz. Voltar tão rápido a meu país para jogar uma copa internacional é demais para mim. Vamos trabalhar para conseguir passar à próxima fase”.

