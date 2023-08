Fortaleza vence Libertad fora e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

O Fortaleza conquistou um grande resultado no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, e venceu o Libertad por 1 a 0 na noite desta terça-feira (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O gol marcado por Zé Welison no primeiro tempo garantiu a vantagem para o Leão. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (8), às 19h, no Castelão, e o Tricolor terá a vantagem do empate para ir às quartas de final.

O Fortaleza espantou a fase ruim na temporada da melhor maneira possível e garantiu uma bela vantagem na competição internacional. O Leão vinha de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e o técnico Vojvoda fez algumas alterações na equipe que surtiram efeito no Paraguai. Dessa forma, a boa atuação de Caio Alexandre e o retorno de Tinga ao setor defensivo foram pontos fortes da equipe nesta terça-feira.

Por outro lado, o Libertad foi uma das equipes eliminadas na fase de grupos da Libertadores que garantiu uma vaga no mata-mata da Sul-Americana. Mas, os paraguaios precisam vencer por ao menos dois gols de diferença no jogo de volta para garantir a classificação sem a necessidade da disputa por pênaltis.

Além disso, a vitória do Fortaleza nesta terça-feira encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade do clube paraguaio na temporada.

O jogo

O Fortaleza fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Aos 19 minutos, Guilherme fez boa jogada individual e deu assistência para Zé Welison abrir o placar. Por outro lado, o Libertad obrigou o goleiro João Ricardo a fazer duas boas defesas e segurar a vantagem parcial.

STJD suspende mais 12 jogadores por suspeita de manipulação

Na volta do intervalo, o Fortaleza teve uma postura mais defensiva e foi pressionado pelo Libertad. No entanto, os donos da casa não conseguiram criar chances reais de perigo. Na melhor delas, obrigaram o goleiro João Ricardo a fazer boa defesa em finalização de fora da área. Mas, os paraguaios estavam nervosos e o jogo foi muito disputado no meio de campo, com muitas faltas e discussões. Assim, o Leão tentava assustar em contra-ataques, e o goleiro Martín Silva precisou fazer uma grande defesa para evitar um gol contra de sua equipe em momento de pressão do Fortaleza. O ex-goleiro do Vasco ainda brilhou em evitar um gol de placa de Thiago Galhardo antes do fim da partida.

Libertad (PAR) 0x1 Fortaleza

Oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023

Data e horário: 1/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Libertad: Martín Silva; Píris (Iván Ramírez, aos 38′ do 2t), Cardozo, Espinoza (Giménez, no intervalo) e Mayada; Lezcano, Reveros, Mendieta (Caballero, no intervalo) e Bareiro; Villalba (González, aos 22′ do 2t) e Óscar Cardozo (Roque Santa Cruz, aos 38′ do 2t). Técnico: Daniel Garnero

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Eduardo Sasha, aos 30′ do 2t), Caio Alexandre (Machuca, aos 35′ do 2t) e Pedro Augusto (Pochettino, aos 27′ do 2t); Yago Pikachu, Guilherme (Calebe, aos 18′ do 2t) e Lucero (Thiago Galhardo, aos 27′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gol: Zé Welison, aos 19′ do 1t (0-1)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Campuzano (LIB); Brítez, Pedro Augusto, Caio Alexandre e Pochettino (FOR)

