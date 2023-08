Atlético x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Galo se classificou na última rodada do Grupo G com um empate fora de casa diante do Libertad. Por outro lado, o Verdão fez novamente a melhor campanha da fase de grupos e terá a vantagem de decidir todos os confrontos em sua casa.

As duas equipes, aliás, se enfrentaram no mata-mata da competição continental nos últimos dois anos, e o Alviverde levou a melhor nas duas ocasiões.

Como chega o Atlético-MG

O Galo chega para o confronto com uma sequência bastante negativa. Afinal, o time não vence há nove jogos, e o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não triunfou desde que chegou ao clube. O treinador, contudo, deve manter o time que encarou o Flamengo na última rodada do Brasileirão. Battaglia, que saiu com uma lesão na face, está recuperado e deve jogar. Além disso, há uma dúvida na lateral direita. Saravia deve iniciar o jogo, mas Mariano disputa a vaga.

Como chega o Palmeiras

Embora não tenha jogadores suspensos, o Verdão conta com uma dúvida na escalação. Afinal, o atacante Dudu desfalcou a equipe nas últimas três rodadas do Brasileirão e se esforça para ficar à disposição em Belo Horizonte. Sem reforços nesta janela de transferências, o técnico Abel Ferreira deve manter a base das últimas partidas. Na lateral-direita, Mayke e Marcos Rocha disputam a titularidade.

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

Oitavas de final da Copa Libertadores-2023

Data e horário: 2/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Paulinho e Hulk Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: German del Pino (ARG)

Onde assistir: TV Globo e Paramount+

