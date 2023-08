Internacional não segura o River e perde de virada na Argentina

O Internacional começou com derrota o mata-mata da Libertadores, perdendo nesta terça-feira (1) para o River Plate, na Argentina, por 2 a 1. Embora tenha saído na frente, com gol da Valencia, o Colorado não conseguiu segurar a grande pressão dos argentinos no segundo tempo. O goleiro Rochet fez várias defesas, mas dois gols de Solari decidiram a virada do River. No jogo de volta, na próxima semana, o time gaúcho terá que vencer por um gol para levar para os pênaltis, ou por mais que isso para classificar-se sem esta necessidade.

Primeiro tempo

Apesar do domínio geral do River, o Internacional teve a primeira boa chance, num disparo de Valencia, que Armani defendeu. A partir daí, só deu o time da casa, que quase abriu o placar numa cabeçada de Nacho Fernández e em um disparo de Beltrán, que Rochet espalmou. O Inter chegava esporadicamente, especialmente em bolas paradas, sempre com Valencia como finalizador mais perigoso. E foi assim que saiu o gol colorado, no fim do primeiro tempo. Alan Patrick bateu falta na área e o camisa 13 cabeceou bonito para inaugurar o marcador, aos 46 minutos.

Segundo tempo

Como se esperava, o River foi com tudo para cima na segunda etapa. Barco, duas vezes, e De La Cruz, obrigaram Rochet a fazer belas defesas, antes mesmo dos dez minutos de jogo. Mas tamanha pressão e ofensividade dos Millonarios acabou recompensada aos 20 minutos. De La Cruz tocou para Solari, que bateu rasteiro e empatou. Acuado, o Inter só se lançava em contra-ataques, mas com pouca ou nenhuma efetividade. Melhor, o River seguiu em cima e colocou uma bola na trave com Aliendro. Quando parecia que o Colorado seguraria o empate, Solari apareceu de novo, desta vez após boa bola enfiada de De La Cruz, em que saiu cara a cara com Rochet e marcou o gol da virada.

RIVER PLATE-ARG 2×1 INTERNACIONAL

Oitavas de final da Copa Libertadores-2023

Data e horário: 1/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)

RIVER PLATE: Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez, Solari, Nacho Fernández e Barco; Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: González Pirez, Nacho Fernández (RIV); Mercado, Aránguiz, Johnny, Pedro Henrique (INT)

Gols: Valencia, 46’/1ºT (0-1); Solari, 20’/2ºT (1-1); Solari, 34’/2ºT (2-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.