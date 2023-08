Foi com sofrimento, mas o Corinthians derrotou o Newell’s Old Boys por 2 a 1 nesta terça-feira (1/8), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portillo abriu o placar para os visitantes na primeira etapa, mas Yuri Alberto e o jovem Wesley garantiram a virada em Itaquera.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (8/8), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, às 21h30 (de Brasília). Um empate classifica o Timão. Vitória dos argentinos por um gol de diferença leva a decisão para pênaltis.

Corinthians manda, mas fica atrás no placar

O Corinthians dominou as ações, mas foi em desvantagem para o intervalo graças a um gol nos acréscimos, que saiu em uma das poucas oportunidades do Newell’s Old Boys. Portillo, aos 48 minutos, não deu chances para Cássio e abriu o placar pouco depois de um entrevero envolvendo Adson, Maycon e Murillo com os argentinos. Antes do princípio de confusão, só deu Timão com marcação na saída do adversário e muitas chances, apesar da ausência de Róger Guedes, que deixou o clube. Yuri Alberto parou no goleiro Hoyos em três arremates.

Por pouco o atacante não teve um pênalti a bater, já que o VAR anulou corretamente um suposto toque de mão de um defensor do Newell’s assinalado pelo árbitro. Os argentinos incomodaram em dois contragolpes e em falhas do Timão, como em um lançamento que desnorteou Matheus Bidu e Cássio salvou a tempo. Mas os brasileiros caíram na pilha, se desorganizaram e viram os argentinos chegarem ao gol em cruzamento pela esquerda de ataque.

Estrela de Luxa brilha para a virada

O Corinthians voltou mordido para a segunda etapa e precisou de apenas oito minutos para reagir. Ruan Oliveira recebeu bom passe dentro da área e foi puxado. Autor do passe, Yuri Alberto cobrou firme para empatar e fazer a Fiel pulsar aos dez minutos. O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu mudanças, e os reservas decidiram. Romero cruzou na medida para Wesley, aos 19, bater rasteiro de primeira, sem chance de defesa. A partir daí, o Newell’s se lançou à frente, mas viu o goleiro Carlos Miguel fazer boas defesas e garantir a vantagem para o jogo na Argentina.

CORINTHIANS 2X1 NEWELL’S OLD BOYS-ARG

Oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023

Data: 1/8/2023 (terça-feira)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público e Renda:

CORINTHIANS: Cássio (Carlos Miguel, intervalo); Fagner (Gil, 30’/2ºT), Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Matheus Araújo (Wesley, intervalo) e Ruan Oliveira (Fausto Vera, 30’/2ºT); Adson, Guilherme Biro (Ángel Romero, 17’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NEWELL’S OLD BOYS-ARG: Hoyos; Mosquera, Velazquez, Ortiz, Mansilla (Glavinovich, 13’/2ºT) e Martino; Gomez, Portillo (Montenegro, 13’/2ºT), Sforza e Cristian Ferreira; Recalde. Técnico: Gabriel Heinze

Gols: Portillo, 48’/1ºT (0-1); Yuri Alberto (pen.), 10’/2ºT (1-1); Wesley, 19’/2ºT (2-1)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Murillo, Wesley, Ruan (COR); Cristian Ferreira, Mansilla, Martino, Sforza (NOB)

Cartões vermelhos: –

