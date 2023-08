Marcelo se pronuncia após entrada que quebrou perna de argentino

O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, se pronunciou oficialmente logo após a expulsão contra o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (1), pela Libertadores da América. O jogador tricolor deu uma entrada que quebrou a perna esquerda do argentino Luciano Sánchez. Embora o lance não tenha parecido intencional, o jogador foi expulso diretamente. Sanchez sofreu uma fratura exposta logo abaixo do joelho.

Na mensagem, escrita em espanhol pelo jogador nas redes sociais, Marcelo diz que a noite foi muito difícil. Afinal, sem querer, acabou prejudicando um jogador adversário com uma entrada temerária, num um lance que o machucou gravemente. Ainda em campo, Marcelo já tinha demonstrado choque com o lance e chegou a chorar. Posteriormente, acabou expulso.

“Hoje, tive que viver um momento muito difícil em campo. Sem querer, acabei lesionando um colega de profissão. Te desejo a melhor recuperação possível, Luciano Sanchez. Toda a força do mundo!”, escreveu Marcelo, ao argentino.

Dessa forma, com o cartão vermelho, Marcelo fica suspenso do jogo de volta, no Maracanã, na próxima semana. A partida desta terça acabou empatada em 1 a 1. Por outro lado, a Conmebol poderá ainda analisar o lance para investigar a possibilidade de uma suspensão além da automática, já prevista no protocolo, ao lateral.

