Mirassol desperdiça chance de entrar no G4 da Série B; veja resultados

Três jogos abriram, na noite desta terça-feira (1/8), a 21ª rodada Série B do Brasileiro. Em um duelo com final eletrizante, Mirassol e Avaí empatam por 2 a 2 no interior de São Paulo. Os catarinenses ficaram duas vezes à frente do placar com Eduardo e Douglas, mas cederam o resultado nos acréscimos em gol de Guilherme Biro, aos 50 minutos – Cristian já havia igualado pela primeira vez.

Com o resultado, as equipes desperdiçam a oportunidade de subir na tabela. Enquanto o Mirassol aparece em sétimo lugar, chegando aos mesmos 35 pontos do Vitória, que fecha o G4, o Avaí continua na 18ª colocação, com 18 somados.

Sampaio Corrêa 0x0 Botafogo-SP

Sampaio Corrêa e Botafogo-SP empataram em 0 a 0, no Castelão, pela 21ª rodada do Brasileirão Série B, na noite desta terça-feira. Os times produiziram pouco na partida, e quando tiveram boas chances, não foram efetivos nos lances. Resultado ruim para o time maranhense, que chega ao quinto jogo sem vencer na competição, e positivo para o time paulista, que soma um ponto fora de casa.

O Sampaio Corrêa chegou aos 22 pontos, e apesar do empate, subiu um degrau na tabela, ficando na 14ª colocação. Na próxima rodada da Série B, o Tubarão visita o Mirassol, às 21h30 no Municipal de Mirassol, no interior paulista, na sexta-feira (4). O Botafogo-SP chega aos 31 pontos, se mantendo na 9ª colocação. No sabado (5), o Pantera visita o CRB, às 17h, no Rei Pelé, em Maceió-AL.

CRB 2×1 Atlético-GO

O CRB fez o dever de casa e, com um gol em cada tempo, venceu o Atlético-GO por 2 a 1 em confronto direto na noite desta terça-feira, pela 21ª rodada da Série B. O experiente Anselmo Ramon abriu o placar na etapa inicial, e João Paulo, ex-Dragão, ampliou no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nos acréscimos da partida, Gustavo Coutinho descontou para o time goiano, sem ganhar há quatro jogos.

O CRB, 12º colocado, chega a 27 pontos e diminui para apenas um a diferença para o próprio Atlético-GO, no 11º lugar com 28.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.