Barcelona vence amistoso com Milan, em Las Vegas

Sem Dembélé, que acabou descartado do jogo, já que está de saída para o PSG, o Barcelona voltou a campo na madrugada desta quarta-feira (3/8). E venceu o amistoso contra o Milan, por 1 a 0. O gol foi de Ansu Fati, no início do segundo tempo. A partida foi no Allegiante Stadium em Las Vegas, casa da franquia da NFL Las Vegas Raiders.

O amistoso teve o Barcelona bem mais efetivo no ataque, com 67% de posse e mais finalizações do que os milanistas, 18 finalizações a 10 dos italianos. Assim, não foi surpresa a vitória catalã, que marcou aos dez minutos do segundo tempo. No lance, o lateral-esquerdo Balde fez boa jogada pela esquerda, tocando para Ansu Fati bater sem chance para o goleiro Maignan. Na comemoração, Fati fez questão de ir até o local onde Dembélé estava acompanhando a partida e comemorou com o companheiro.

Agora o Barcelona volta a jogar apenas no dia 8, quando recebe o Tottenham na disputa do tradicional Troféu Joan Gamper. Este jogo marca a primeira partida dos catalães em casa na temporada. Mas o duelo será no estádio Olímpico de Barcelona. Afinal, o Camp Nou estará em reforma por um ano e este será o palco dos jogos do Barça. Contudo, todas as atenções estão mesmo voltadas para a negociação de Dembélé com o PSG. Basta ao rico clube francês pagar 50 milhões de euros (R$ 260 milhões) para tirá-lo dos catalães, o que tudo indica que ocorrerá nos próximos dias.

Já o Milan voltará a Itália para amistosos locais antes da estreia no Italiano, dia 21 contra o Bologna.