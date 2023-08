Copa do Mundo Feminina: Suécia vence, mantem 100% e elimina a Argentina

Pela chave G da Copa do Mundo Feminina, a Suécia confirmou o favoritismo e derrotou a Argentina por 2 a 0. Com o placar, as suecas avançaram ao mata-mata com 9 pontos. A albiceleste ficou na lanterna, com 1 ponto.

O jogo

A etapa inicial teve poucos lances de perigo. Classificada, a Suécia tomou conta do meio-campo e desenvolveu o seu jogo.

As melhores oportunidades vieram com Olivia Schough. A primeira em falta, que parou nas mãos da goleira. Pouco depois, uma cabeçada que passou perto do gol.

Com a necessidade de vencer o jogo, a Argentina não conseguiu criar perigo de fato ao gol adversário.

No segundo tempo o panorama pouco mudou e a Suécia foi melhor que a albiceleste, que apresentava muito esforço e pouco resultado na prática.

O gol sueco parecia questão de tempo e veio na casa dos 21 minutos. Jakobsson cruzou na medida e Blomqvist completou para a rede, 1 a 0.

Nos minutos finais, o gol final da Suécia veio em cobrança de pênalti. Rubensson bateu forte no canto direito, sem chances para a goleira, 2 a 0.

