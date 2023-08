Ao J10, jornalistas paraguaios detalham características do Olimpia

Após cenário polêmico envolvendo agressão de ex-preparador físico do clube em Pedro, o Flamengo vira a chave e foca na próxima partida. Na quinta-feira (3), o Mais Querido recebe o Olimpia, no Maracanã, pela Libertadores. Mas, apesar do momento do time paraguaio não ser dos melhores, o Decano, como é popularmente conhecido, costuma crescer em jogos da competição continental. Aliás, assim como o Rubro-Negro, é tricampeão do torneio (1979, 1990 e 2002). Para saber um pouco mais do Olimpia, o J10 conversou com os jornalistas paraguaios Fredy Irala, do site Tigosport, e Victor Sostoa, do canal televisivo Unión TV.

O Olimpia não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates. Para Fredy Irala, além da mudança recente de trinador, o time paraguaio também sofre com a lesão de seu goleiro titular.

“Olímpia não está em bom momento, ainda não venceu no Campeonato Paraguaio. Em quatro jogos perdeu três. Além disso, recentemente, trocou de treinador após ser eliminado na Copa do Paraguai contra uma equipe da segunda divisão. Também não conta com o goleiro titular Gastón Olveira, lesionado (sofreu fratura no antebraço direito). Isso também atrapalha”, disse Fredy Irala ao J10.



Flamengo favorito para passar?

Para Victor Sostoa, esse é um dos piores início de Campeeonato Paraguaio do Olimpia em sua história. Mas, apesar de citar que o time costuma surpreender na Libertadores, o jornalista salienta a força do Flamengo.

“É verdade que o Olimpia não vence há cinco jogos nesta segunda fase do ano. Perdeu quatro jogos seguidos, três com Diego Aguirre como treinador e um com Francisco Arce. É um dos piores inícios de torneio do Olimpia nos últimos 70 anos. Mas se apega à possibilidade de fazer boas apresentações contra o Flamengo, que é, sem dúvida, o favorito para conquistar a chave. Historicamente, o Olimpia tem tido atuações surpreendentes na Copa Libertadores e isso empolga seus torcedores”, explicou Sostoa.

Veja outras respostas dos jornalistas

Quais são as principais qualidades do Olimpia?

Fredy Irala: “Muito se fala do quarteto ofensivo, formado por Hugo Fernández, Guillermo Paiva, Iván Torres e Fernando Cardozo. Mas a melhor força do Olimpia é a boa defesa (dupla de zaga formada por Mateo Gamarra e Luis Zárate).”

Victor Sostoa: “O Olimpia tem duas baixas muito importantes em seu time titular. O goleiro Gaston Olveira e o atacante Derlis González (ambos com lesões graves). Além disso, tem os jogadores mais experientes que conquistaram muitos títulos com o clube, mas hoje não estão passando por um bom futebol. Quero dizer Iván Torres, Richard Ortiz, Alejandro Silva e Fernando Cardozo. Se esses tiverem uma boa noite, podem ser importantes para impulsionar o desempenho coletivo. Hoje, o lateral-esquerdo Facundo Zabala é o que tem melhor desempenho individual.”

Como a torcida do Olimpia vem observando o trabalho de Arce?

Fredy Irala: “Sobre a troca de treinador, o torcedor encara de forma positiva. Arce é um treinador muito bom e trabalha muito bem taticamente , devolveu confiança ao torcedor. Ele sabe como joga um time brasileiro e vai saber levar a partida”.

Victor Sostoa: “A torcida está confiante de que Chiqui Arce vai acomodar o time novamente e torná-lo competitivo. Nos dois jogos que treinou, tentou tornar sua equipe agressiva na recuperação da bola, exercendo alta pressão no campo rival, mas só isso durou de 15 a 20 minutos no início dos dois jogos.”

Como repercutiu no Paraguai a agressão sofrida por Pedro?

Fredy Irala: “O caso de agressão do atacante Pedro foi levado com muita repercussão entre os torcedores do Olimpia. Afinal, tudo que tem a ver com o rival é muito comentado.”

Victor Sostoa: “A torcida ficou surpreendida com o incidente, porque são coisas que não costumam acontecer em alta competição, em clubes tão importantes. Ainda mais em uma equipe que tem estado reunida com os triunfos recentes. Por mais que tenham tirado o Pablo Fernández (preparador), acho que já existe uma fissura, uma ruptura entre a comissão técnica e os jogadores.”

Preparador físico do Flamengo agride Pedro com um soco

Como está a expectativa dos paraguaios para esse confronto com o Flamengo?

Fredy Irala: “A expectativa é positiva. Apesar do time não conseguir resultado no torneio local, o Olimpia sempre joga para vencer quando se trata de uma competição de copa. O torcedor listrado (como é chamado os torcedores do Olimpia) está muito otimista para superar a chave.”

Victor Sostoa: “Uma coisa é o Olimpia jogar o torneio local e outra coisa é jogar a Libertadores, mas terá que disputar duas partidas quase perfeitas para superar o Flamengo e avançar na Copa. Eu, particularmente, vejo as perspectivas para o Olímpia como muito complicadas.”

