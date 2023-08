Marta se despede da Copa do Mundo: ‘Acaba aqui’

Depois de o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo na manhã desta quarta-feira (2), Marta se despediu do Mundial. A atacante, dessa forma, revelou estar grata pela oportunidade de participar da competição pela última vez.

“A Marta acaba aqui. Não tem mais Copa para a Marta. Mas estou muito grata pela oportunidade que tive de jogar mais uma Copa. Mas estou muito contente com tudo o que acontece no futebol feminino, que está evoluindo. E do que vem para elas, que é só o começo. Mas para mim é o fim da linha”, afirmou Marta.

Despedida de Marta

A atacante, inclusive, fez questão de celebrar o crescimento e a evolução do futebol feminino. A camisa 10, por fim, rasgou elogios para as jogadoras do Brasil.

“É difícil falar num momento desses. Nem no meu pior pesadelo esta era a Copa que eu sonhava. Mas é só um começo. O povo brasileiro pediu renovação e está tendo renovação. A única velha sou eu e a mais próxima de mim é a Tamires. Temos meninas de muito talento e um caminho enorme pela frente. Eu termino aqui e elas continuam”, completou.

Marta, por sinal, disputou sua sexta e última Copa do Mundo na Austrália. A atacante, aliás, quase ficou de fora do Mundial por conta de uma lesão na coxa esquerda. A jogadora, no entanto, conseguiu se recuperar antes da estreia da Seleção Brasileira.

A despedida de Marta era um dos principais assuntos desta Copa do Mundo. A camisa 10, afinal, foi bola de ouro durante seis anos e é o maior nome da história da Seleção feminina.

