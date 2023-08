Botafogo x Guaraní-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Guaraní-PAR abrem o confronto de oitavas de final da Sul-Americana na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos. É a chance de o Glorioso voltar a conquistar uma competição internacional depois de 30 anos da Copa Conmebol. Afinal, não há melhor momento para isso. Com uma sequência invicta de oito partidas e a liderança do Brasileirão, o time vem jogando um futebol de qualidade. A bola, aliás, rola às 19h. Quem avançar, após o duelo de volta, em Assunção, enfrenta Emelec-EQU ou Defensa y Justicia nas quartas.

A expectativa é de bom público no Niltão, embora o torcedor alvinegro ainda pareça não ter comprado tanto a ideia da Sula. Os jogos em que o estádio ficou lotado, desde a reinauguração do novo gramado, em abril, foram todos pelo Brasileirão. Vale lembrar, por sinal, que não há vantagem nesta fase, mesmo com a melhor campanha do Guaraní, que se classificou em primeiro do Grupo B.

Como chega o Botafogo

Cada vez mais embalado, o Fogão entra como favorito no confronto. Mas precisa superar as dificuldades que vem tendo na competição. Afinal, tropeçou em casa três vezes até aqui: contra LDU, Magallanes-CHL e Patronato. No entanto, neste último jogo, a classificação já estava muito próxima com a vitória na Argentina. Apesar do pouco tempo de descanso e trabalho para o duelo, o técnico Bruno Lage deve manter a base titular e não poupar jogadores. Chegou a hora do mata-mata, e o clube quer muito o título.

Como chega o Guaraní-PAR

A equipe paraguaia fez investimentos em reforços recentemente e vive bom momento, com apenas uma derrota nas últimas sete partidas. Apesar disso, é somente a sexta coloca no Campeonato Paraguaio. O técnico Juan Pablo Pumpido, de 40 anos, assumiu o comando há um mês e meio e vem tendo resultados. A principal referência do Guaraní é o centroavante Santander. Revelado pelo clube em 2009, jogou no futebol europeu, defendendo clubes como Toulouse-FRA e Bologna-ITA, até retornar em 2023. O meia Rubén Ríos também bastante qualidade.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GUARANÍ-PAR

Data/Horário: 02/8/2023 – 19h (horário de Brasília)

Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Onde assistir: Paramount+

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Sauer), Tiquinho Soares e Victor Sá – Técnico: Bruno Lage.

GUARANÍ-PAR: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Alexis Cantero; Estivel Moreira, Gastón Romero e Darío Ríos; Néstor Camacho, Federico Santander e Romeo Benítez – Técnico: Juan Pablo Pumpido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.