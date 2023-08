Palmeiras tem duelo equilibrado contra o Atlético nos últimos dois anos

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esta será a terceira vez seguida que as equipes se enfrentam pelo mata-mata do torneio continental. Contudo, nos últimos dois anos, os clubes estão bastante equilibrados no retrospecto do confronto.

Afinal, nos últimos dois anos, Verdão e Galo se enfrentaram nove vezes, com uma vitória do Palmeiras, um triunfo do Atlético e outros sete empates. Inclusive, nos dois confrontos na Libertadores, as quatro partidas entre as equipes acabaram empatadas.

Em 2021, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram nas semifinais da Libertadores. A vaga ficou com o time paulista depois de dois empates: 0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão.

Já no ano passado, o confronto foi válido pelas quartas de final. O Galo conseguiu abrir 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Mineirão, mas o Verdão conseguiu empatar. Na volta, em São Paulo, o 0 a 0 levou a decisão para as cobranças de pênaltis, onde o Alviverde contou com o brilho de Weverton para avançar.

Uma vitória para cada entre Palmeiras e Atlético

A única vitória do Galo aconteceu no Brasileirão de 2021, na campanha do título brasileiro. Vitória por 2 a 0, com dois gols anotados pelo atacante Savarino. Por outro lado, o Verdão bateu o Atlético-MG, no Nacional do ano passado por 1 a 0, tento marcado pelo zagueiro Murilo.

Agora, as equipes tentam quebrar este retrospecto equilibrado para avançar na Libertadores. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, no Mineirão. Contudo, a partida decisiva será disputada no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (09).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.