Xavi diz ‘estar decepcionado’ com Dembélé por saída para o PSG

A iminente saída do atacante Ousmane Dembélé do Barcelona decepcionou o técnico Xavi Hernández. O técnico catalão comentou a negociação do francês com o Paris Saint-Germain e afirmou que não gostou da atitude do atleta.

“Sim, estou um pouco decepcionado com ele. Dembélé nos disse que quer ir embora. Tem proposta do PSG e não podemos fazer nada. Não podemos competir com a proposta que fizeram. É uma decisão dele. Me deixa mal porque acho que cuidamos muito para que ele fosse feliz. Mas é a lei do mercado. Desejo sorte, mas estou um pouco decepcionado”, disse Xavi à “TV3”.

A declaração ocorreu após a vitória do Barcelona sobre o Milan em amistoso na terça-feira. Por conta da negociação, Dembélé foi barrado da partida e não ficou sequer no banco de reservas. Xavi disse não saber explicar a decisão de Dembélé, mas afirmou que o Barça precisa contratar um substituto.

“Ele não soube me dizer o real motivo porque vai embora. Mas acredito que seja uma questão pessoal. Eu o via tão feliz que não esperava isso, mas aconteceu. Tínhamos um cenário preparado para essa possível baixa e agora temos que nos reforçar. Sim, ficamos debilitados”, concluiu.

