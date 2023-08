Esposa de Lucas ‘anuncia’ jogador no São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do atacante Lucas Moura. O jogador estava sem clube desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra, e assinou um vínculo com o Tricolor Paulista até o final de dezembro deste ano. Contudo, o clube ainda não anunciou o retorno do jogador oficialmente. Mas a esposa do atleta já deu aquele gostinho de celebração para o torcedor são-paulino.

Nesta terça-feira (01), Larissa Moura postou uma foto nas redes sociais com os dois sorrindo, corações nas cores do Tricolor (vermelha, preta e branca) e uma mensagem: ”Glória a Deus!”

O jogador deve assinar com o São Paulo nesta quarta-feira (2) e depois acertar um pré-acordo com outro clube para atuar em 2024. O destino mais provável é a MLS. Havia a possibilidade dele acertar com o futebol norte-americano e ser emprestado, mas o pouco tempo para inscrições na janela dificultou essa opção.

Lucas se tornou um ídolo no Morumbi após a conquista da Sul-Americana de 2012 e não quis ficar marcado por alguém que não retornou ao clube quando teve a chance. O atacante não quer manchar a imagem que tem com a torcida neste momento e viu a pressão aumentar nos últimos dias, devido à indefinição.

Assim, o jogador se tornou o terceiro reforço do São Paulo nesta janela de transferência. Até aqui, o Tricolor acertou o retorno do atacante Alexandre Pato e anunciou a chegada de James Rodriguez, ambos sem clubes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.