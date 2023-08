Gianluigi Buffon anuncia aposentadoria aos 45 anos

O fim de uma era. O goleiro Gianluigi Buffon anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria dos gramados aos 45 anos. Considerado por muitos como o maior arqueiro da história, ele estava no Parma, com quem tinha contrato até junho de 2024.

Em suas redes sociais, Buffon postou um vídeo com imagens de sua carreira e algumas das belas defesas que fez. Ele encerra sua passagem pelo futebol depois de atuar por 28 anos.

“Termina aqui. Vocês me deram tudo. Eu dei tudo a vocês. Vencemos juntos”, disse o goleiro em sua despedida.

O goleiro começou a carreira no Parma, em 1995, e se transferiu para a Juventus em 2001. Na Velha Senhora, ele se tornou ídolo, onde ficou por 17 temporadas. Em 2018, Buffon deixou o futebol italiano e acertou com o Paris Saint-Germain, onde ficou apenas um ano até voltar para a Juventus. Em 2021 ele voltou para o clube que o revelou.

Atleta com mais jogos pela seleção italiana, Buffon fez 176 partidas pela Azzurri. Em 2006, foi fundamental na conquista do último título mundial da Itália.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023