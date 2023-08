Luan é regularizado no BID e pode reestrear pelo Grêmio

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (1°), Luan teve o seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode reestrear pelo Grêmio. O Tricolor gaúcho visita o Vasco, no domingo (6), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a utilização ou não do novo camisa 7 depende do técnico Renato Portaluppi, que vai avaliar as suas condições físicas.

Aliás, a tendência é que o meia não comece como titular e, talvez, não entre em campo no Rio de Janeiro. Afinal, não disputa uma partida oficial desde novembro de 2022, quando ainda estava emprestado ao Santos pelo Corinthians. Por isso, há a necessidade de o atleta adquirir melhor forma e ritmo, o que deve demorar ao menos duas semanas de atividades junto ao elenco.

Na entrevista coletiva de apresentação, Luan confessou estar em busca das condições perfeitas para voltar a defender a camisa do Grêmio neste ano. Mas revelou que não há pressa em acelerar os processos e, portanto, pular etapas sem necessidade. O jogador conversou com Portaluppi, que pediu paciência em todo o processo.

“Não tem data certa de estreia. Renato falou para eu ir com calma, que tudo vai acontecer na hora certa. (O objetivo) é poder voltar com o grupo, treinar forte para retribuir em campo todo esse apoio da torcida. Estou bem fisicamente, o que falta é ritmo de jogo. Espero retomar o quanto antes”, afirmou.

Grêmio e sequência em 2023

Os próximos três duelos do Imortal são contra times cariocas, sequência que pode definir o resto do ano. Depois de visitar o Vasco, a equipe recebe o Fluminense, novamente pelo Brasileiro, no encerramento do primeiro turno. Ambos os confrontos se mostram fundamentais na perseguição ao líder Botafogo. Por fim, encerra o intervalo contra o Flamengo, no Maracanã, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Precisa ganhar por, ao menos, dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis e três ou mais se quiser avançar à final.

