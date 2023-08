Santos desiste da contratação de zagueiro costarriquenho

O Santos desistiu de tentar contratar o zagueiro Juan Pablo Vargas, do Millonarios, da Colômbia. As negociações estavam avançadas, mas uma lesão do defensor costarriquenho fez com que as tratativas se encerrassem. Assim, o jogador volta ao time colombiano para tratar de sua contusão.

Agora, o Peixe volta à busca por um zagueiro. Nos últimos dias, o Santos anunciou o defensor João Basso na última segunda-feira (31). Ele está à disposição do técnico Paulo Turra. Como a janela de transferências fecha nesta quarta-feira (2) para jogadores vindo de fora do país, o clube procura um atleta sem contrato. Neste caso, o Alvinegro Praiano pode escrever o atleta, mesmo com o mercado fechado.

Vargas seria o segundo zagueiro contratado pelo Santos nesta janela de transferências. Aliás, ele era titular absoluto no Millonarios até sofrer uma lesão no fim do mês passado. Na atual temporada, disputou 28 jogos e fez dois gols. Ele se encaixava nas características procuradas pelo Peixe. Um defensor canhoto e com boa saída de bola.

Até aqui, o Peixe contratou o zagueiro Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os volantes Jean Lucas e Pituca (este por pré-contrato) e o atacante Furch. Contudo, mesmo com a janela de transferência se encerrando, o Santos segue ativo no mercado e ainda procura reforçar a equipe para o restante da temporada.

