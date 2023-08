Pia lamenta eliminação do Brasil na Copa do Mundo: ‘Muito triste’

Depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Pia fez uma análise do empate entre Jamaica e Brasil. A técnica, dessa forma, comentou sobre as poucas chances construídas e lamentou a desclassificação.

“Queríamos ter criado mais chances, ter tido mais profundidade. Elas jogaram bem. Não conseguimos mudar essa situação. É muito triste, tínhamos muitas expectativas. Começamos a Copa muito bem. Temos que encarar o resultado”, declarou Pia.

Eliminação do Brasil

O Brasil, por sinal, precisava vencer para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. A Jamaica, no entanto, necessitava apenas de um empate. O jogo era válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial.

Além da eliminação, há também outro motivo para lamentar. Afinal, Marta participou de sua última Copa do Mundo. A atacante está com 37 anos e não terá forças para disputar outro Mundial. A camisa 10, inclusive, concedeu uma entrevista depois da partida.

“A Marta acaba aqui. Não tem mais Copa para a Marta. Mas estou muito grata pela oportunidade que tive de jogar mais uma Copa. Mas estou muito contente com tudo o que acontece no futebol feminino, que está evoluindo. E do que vem para elas, que é só o começo. Mas para mim é o fim da linha”, declarou Marta em entrevista para Globo na beira do gramado.

Trabalho de Pia

Pia, por sinal, chegou ao comando da Seleção Brasileira em julho de 2019. A treinadora, dessa forma, participou ativamente de todos os quatro anos de preparação para disputa da Copa do Mundo. Apesar da eliminação precoce, ela acredita no crescimento do futebol feminino.

A sueca, aliás, foi comandante do Brasil em 56 jogos oficiais, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas. A última eliminação da Seleção Brasileira na fase de grupos do Mundial, inclusive, aconteceu em 1995.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.