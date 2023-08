Pia assume culpa por eliminação: ‘Minha responsabilidade’

Depois do empate sem gols entre Jamaica e Brasil, Pia assumiu sua parcela de culpa na eliminação da Copa do Mundo. A treinadora, inclusive, relembrou do período de preparação da Seleção Brasileira para disputa do Mundial.

“No final o resultado é minha responsabilidade, mas não apenas minha. Tem a ver como a forma como trabalhamos e a nossa preparação. Eu realmente tenho que pensar se poderia ter feito diferente. Nós fizemos uma boa preparação, bons jogos e bons treinamentos. Há uma distância enorme entre o fracasso e o sucesso”, declarou Pia em entrevista coletiva para imprensa.

Erros de Pia

Pia, por sinal, admitiu que demorou para efetuar substituições no segundo tempo. A técnica, dessa forma, afirmou que poderia ter tomado decisões melhores na partida.

“Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz, quando a gente vê que não funcionou. Algumas das situações ali no segundo tempo poderiam ter sido melhores. Quando vemos o resultado, percebemos que foi um pouco tarde”, afirmou Pia.

Trabalho no Brasil

A treinadora, aliás, chegou no comando do Brasil em julho de 2019. A técnica, portanto, participou de todo processo de preparação da Seleção Brasileira para disputa da Copa do Mundo. A sueca, no entanto, não conseguiu montar uma equipe competitiva neste Mundial.

A técnica, por sinal, foi comandante da Seleção Brasileira em 56 jogos oficiais, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas. Apesar da eliminação precoce na Copa do Mundo, Pia acredita no crescimento do futebol feminino.

