Chelsea e Juventus negociam troca de Lukaku por Vlahovic

O Chelsea e a Juventus negociam uma troca de centroavantes no mercado da bola. O sérvio Dusan Vlahovic pode se mudar para Londres, enquanto o belga Romelu Lukaku tem a chance de acertar com a equipe de Turim. As conversas estão em andamento devem ser seladas em breve.

A informação tem sido repercutida tanto pela imprensa italiana quanto pela mídia inglesa. Inicialmente a troca foi proposta pela Juve, mas os Blues não se animaram. Nos últimos dias, contudo, a possibilidade voltou a ser real.

Para a negociação ser concluída, a Juventus deseja receber 40 milhões de euros (R$ 209 milhões) para liberar Vlahovic. O sérvio de 23 anos também interessa ao Paris Saint-Germain. Ele tem vínculo com a Velha Senhora até junho de 2026.

Lukaku tem contrato com o Chelsea até junho de 2026 também, mas está fora dos planos do clube. Ele atuou por empréstimo na Inter de Milão na última temporada, e a Nerazzurri até tinha interesse na sua permanência. Após negociar com a Juventus, porém, a vice-campeã europeia se retirou da jogada.

