Formiga admite frustração com eliminação do Brasil: ‘Machuca’

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo foi uma frustração para Formiga. A ex-jogadora e comentarista da Globo, assim, afirmou que é muito doloroso ser desclassificado do Mundial desta forma.

“Tristeza, muita tristeza. Já passei em alguns momentos essa situação. Nesse momento, estou sentindo a frustração de cada menina, porque é doloroso demais. Machuca muito”, declarou Formiga no SporTV.

Fala, Formiga!

A ex-jogadora, contudo, entende que as jogadoras do Brasil se prepararam muito para disputa da Copa do Mundo. A comentarista da Globo, inclusive, acredita que esta eliminação não pode servir como uma desmotivação para Seleção Brasileira.

“Entendo que a entrega delas foi monstruosa. Ninguém entra ali para poder perder e sair nesse momento. Pelo contrário, queriam chegar em uma final. Quando saem nesse momento e dessa maneira, tenho certeza que muitas vão demorar a dormir”, afirmou Formiga.

“Esse trabalho que foi realizado hoje não é para desmotivar, é para motivar para conquistar algo que eu não conquistei, a Marta não conquistou e tantas outras meninas”, completou.

Formiga, por sinal, participou de sete Copas do Mundo. A ex-jogadora, inclusive, chegou na final do Mundial em 2007. No entanto, acabou sendo derrotada para Alemanha na decisão.

Com passagens por clubes como São Paulo, Santos, Palmeiras e PSG, Formiga atualmente está com 45 anos e viveu grandes momentos ao longo da carreira. A ex-jogadora, afinal, é um dos principais nomes da história da Seleção feminina.

