Janela de Transferências no fim! Veja quem chegou no seu clube

Nesta quarta-feira (2/8) se encerra a “Janela de Transferências” no Brasil. Considerando os clubes da Série A do Brasileiro, foram quase uma centena de novos negócios. Alguns clubes passam em branco, como o Palmeiras. Outros fizeram um número alto de contratações, como o Vasco, com sete. Teve agremiação que apenas reforçou o elenco, caso do Flamengo. Mas teve os que fizeram contratações de altíssimo impacto, o caso do São Paulo, que trouxe James Rodríguez e Alexandre Pato.

Quem menos contratou

Palmeiras (zero)

Confira aqui todos os jogadores que foram contratados pelos clubes da Série A do Brasileiro. Veja de onde eles vieram, se por empréstimo ou em definitivo, o custo e muito mais. Saiba quem defenderá o seu clube!

Quem mais contratou

Vasco (7)

Jefferson (lateral-esquerdo, ex-Atlético-GO); Maicon (zagueiro, ex-Santos), Medel (volante, ex- Bologna/ITA), Paulinho Paula (apoiador, ex- Al Shabab/ARA), Praxedes (apoiador, ex-Bragantino), Sebástian Ferreira ( atacante, ex-Houston Dynamo/EUA) e Serginho (atacante, Giresunspor/TUR).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.