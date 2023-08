O Corinthians venceu o Newell´s Old Boys por 2 a 1, nesta terça-feira (01), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, apesar de abrir vantagem contar o time argentino, o Timão não esconde que o mata-mata mais importante é na Copa do Brasil. O Alvinegro venceu o São Paulo, também por 2 a 1, no jogo de ida e decide uma vaga na final no dia 16 de agosto. E para o presidente da equipe, Duílio Monteiro Alves, o Tricolor Paulista é o favorito para passar.

A afirmação veio após Duílio, presidente do Corinthians ter sido perguntado sobre a atuação dos dois times nos últimos dias da janela de transferências. Enquanto o São Paulo contratou o meia James Rodríguez e o atacante Lucas, o Timão perdeu o seu camisa 10 e artilheiro na temporada, Róger Guedes.

“O São Paulo segue mais favorito do que nunca. Já não tínhamos chance nenhuma pela opinião geral, mas fizemos um grande jogo, conseguimos o resultado, agora vamos lá no Morumbi jogar nosso futebol. Eu acredito demais no nosso time, que tem mostrado que podemos chegar longe, temos mostrado muita competência nos últimos jogos”, disse Duílio

O próximo duelo entre Corinthians e São Paulo

O Timão volta a enfrentar o São Paulo apenas no dia 16 de agosto, no Morumbi. O Timão pode empatar que avança para a final. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Para esse jogo o Timão espera os retornos do volante Gabriel Moscardo, que se recupera de cirurgia de apendicite. Além disso, espera o retorno do meia Matías Rojas, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo há dez dias.

