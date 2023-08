Pedido de prisão de Robinho será analisado por STJ nesta quarta-feira

O ex-jogador Robinho terá seu pedido de prisão, feito pelo Governo da Itália, analisado nesta quarta-feira (2), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual (estupro coletivo contra uma jovem albanesa em uma boate). O crime ocorreu em 2013. Contudo, ao ser condenado, o jogador já estava em terras brasileiras, e o governo brasileiro não extradita brasileiros natos.

Com isso, o governo italiano solicitou ao Brasil analisar a prisão no país sul-americano. A defesa do ex-jogador solicitou os documentos originais do país europeu. O objetivo é postergar o processo.

Robinho confirma participação

Conforme divulgação em áudios em um podcast feito pelo “Uol”, Robinho já mudou a versão do crime em algumas oportunidades. Inicialmente, ele disse que não se relacionava com a vítima. Na sequência, contudo, ele reconheceu que fez sexo com a mulher.

““É, eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde (sic) eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta para mim e depois saí fora”, diz Robinho para Ricardo Falco.

