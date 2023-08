Artur comenta evolução do time antes do duelo contra o Atlético

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esta será a terceira vez seguida que as equipes se enfrentam pelo mata-mata do torneio continental. Contudo, antes do duelo, o atacante Artur, um dos destaques da equipe, projetou o embate e elogiou a evolução do time durante a temporada.

“A gente reconhece a oscilação que a gente teve, mas o principal foi as duas partidas que a gente fez, para chegar inteiro neste grande duelo na quarta-feira, contra o Atlético-MG. A gente já mostrou que é muito competente nessas competições. Então estamos inteiro, paciente, concentrados, para a gente fazer um belo jogo”.

