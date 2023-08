Diniz analisa empate do Fluminense e comenta expulsão de Marcelo

“Vou fazer uma metáfora. Para mim, é a mesma coisa que quando tem alguém trafegando na avenida, a pessoa atravessa no sinal verde, e a culpa é do motorista. O Marcelo estava driblando e não tinha onde colocar o pé. Para mim, é absolutamente absurda a expulsão do Marcelo, uma loucura. O que que o Marcelo ia fazer? Todo mundo está triste pelo o que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo. Não teve intenção. Não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Foi absolutamente para estragar o jogo. Não tem como aceitar a expulsão do Marcelo”, protestou o treinador tricolor.

