Diretoria do Flamengo suspende Pedro por um jogo e aplica multas

A situação de Pedro no Flamengo ainda causa desconforto internamente. Nesta quarta-feira (2), a diretoria do clube carioca optou por suspender o atacante da partida contra o Olimpia na quinta-feira, pela Libertadores, no Maracanã. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”. Além disso, o camisa nove recebeu multas por indisciplina.

Por desobedecer ordem e não aquecer durante a partida do Atlético, além de faltar ao treino da última segunda-feira, o atacante recebeu multas do Flamengo. O valor ainda não foi divulgado.

Após faltar o treino de segunda-feira, Pedro esteve no Ninho do Urubu no dia seguinte e participou das atividades. No entanto, durante os trabalhos no centro de treinamento, o camisa nove pouco teve contato com membros da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Segundo o “ge”, o jogador não teve contato direto com o treinador da equipe.

Com a relação entre Pedro e Jorge Sampaoli estremecida, a história do atacante no Flamengo pode ter um ponto final em breve. Afinal, em conversa entre os dirigentes do clube e representantes do jogador, ficou definido que, caso chegue uma boa proposta para ambos os lados, ela será aceita.