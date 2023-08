Em encontro de ídolos, Gabigol causa alvoroço entre crianças

O fim da tarde de terça-feira (1), na Gávea, marcou a vida de crianças rubro-negras. Afinal, Gabigol, um dos maiores ídolos da história do clube carioca, visitou a sede social do Flamengo e aproveitou para fazer a festa da criançada. Nas redes sociais do clube, é possível ver inúmeros torcedores do Mais Querido vibrando com a presença do camisa 10, que também visitou treinamentos dos times de esportes olímpicos.

O motivo da ida de Gabigol à Gávea foi um encontro de ídolos do Flamengo. Afinal, além dele, Zico, Arrascaeta e Bruno Henrique também estiveram no local. Apesar de não ter sido confirmado pelo clube, o encontro antecedeu a inauguração do Museu do Flamengo, que será inaugurado na sexta-feira. Assim, a tendência é que os rubro-negros tenham conhecido o espaço e gravado conteúdos.

Diretoria do Flamengo suspende Pedro por um jogo e aplica multas

Encontro entre Zico e Gabigol

Para muitos torcedores do Flamengo, Gabigol só não está acima de Zico no panteão de ídolos do clube. Aliás, ambos possuem uma relação muito carinhosa. Durante o dia na Gávea, a dupla posou para fotos, gravou uma entrevista e, posteriormente, falou sobre o encontro na internet.

Em suas contas nas redes sociais, Gabigol postou uma foto com Zico em preto e branco. Na legenda, o jogador colocou uma coroa, fazendo uma alusão a um rei, como os torcedores do Flamengo chamam o Galinho.

Posteriormente, o perfil do canal “Zico 10”, em que o ex-jogador faz entrevistas e quadros com outros nomes do futebol, compartilhou a postagem de Gabigol com a legenda: “o que a Nação costuma chamar de ‘o rei’ e ‘o príncipe'”.