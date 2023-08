Cruzeiro tem reforços para o duelo contra o Botafogo

O técnico Pepa poderá contar com alguns reforços para o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, no Mineirão, no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, é preciso destacar que, pelo segundo dia seguido, Bruno Rodrigues e Daniel Jr. treinaram com bola e estão à disposição do treinador. Ambos reclamaram de dores físicas e ficaram fora do último confronto. Agora estão liberados e vão para a partida.

Contudo, o zagueiro João Marcelo, emprestado junto ao Porto, também já está liberado. Ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e foi oficializado nessa terça-feira (1).

Diante da atual situação, o novo defensor já briga por posição. Afinal, Reynaldo está a caminho do Coritiba, e Lucas Oliveira está entregue ao departamento médico. Portanto, ele e Neris disputam a vaga ao lado de Luciano Castán.

No gol, o treinador terá que fazer uma alteração. Isso porque Rafael Cabral levou o terceiro cartão amarelo. Na frente, Wesley também está suspenso.

Cruzeiro tem brigas boas no ataque

O ataque do Cruzeiro terá boas brigas de agora em diante. No que depender do que técnico Pepa, time vai trabalhar para que os atletas rendam ao máximo. Sem Bruno Rodrigues no último jogo, Arthur Gomes fez sua estreia e, logo de cara, marcou dois gols no empate por 3 a 3 com o Athletico, na Ligga Arena.

O Cruzeiro atualmente está na 10ª colocação, com 23 pontos conquistados.

