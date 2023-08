Capitão do Olimpia antes de viagem ao Brasil: ‘Estamos preparado para a guerra’

Apesar do favoritismo do Flamengo para avançar de fase, os jogadores do Olimpia estão confiantes em uma vitória no Rio de Janeiro para decidir a classificação em Assunção. A delegação paraguaia embarcou ao Brasil no início da manhã. Ao chegar no Aeroporto Silvio Pettirossi, Richard Ortiz, capitão do Olimpia, afirmou que a equipe está “preparada para a guerra”.

“Estamos preparados para a guerra. Vai ficar bom, afinal é um jogo muito importante para nós. Estamos preparados para a guerra. A gente sabe o que é o Flamengo, não vai ser fácil. Já estamos trabalhando e vamos para igualá-lo”, disse Ortiz.

Ao J10, jornalistas paraguaios detalham características do Olimpia

Aliás, a partida contra o Flamengo é tratado como a principal dos últimos anos do Olimpia. Afinal do outro lado do campo estará o atual campeão da Libertadores que, assim como o clube paraguaio, tem três taças da competição. Assim, para Richard Ortiz, que fará dupla com Marcos Gómez no meio-campo, qualquer jogador tem que estar preparador para esse confronto.

“Todo jogador se prepara para jogar um jogo como esse. Aliás, quem não quer jogar um mata-mata contra o Flamengo? Vamos estar focados e fazer o nosso trabalho”, explicou.

Jogo de volta

Após a partida de quinta-feira, às 21h, no Maracanã, Flamengo e Olimpia voltam a se enfrentar no dia 10 de agosto. A partida será no Estádio Manuel Ferreira, no mesmo horário do confronto no Brasil.

