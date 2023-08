Globo supera expectativas e tem maior audiência em 20 anos com Seleção Feminina

O jogo entre Brasil e Jamaica foi surpreendente para a Rede Globo considerando os números de audiência. A terceira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina representou, no entanto, a maior audiência em 20 anos às quartas-feiras, na mesma faixa de horário.

A partida contou com média de 17 pontos, apontando crescimento em 97% em relação as quatro semanas anteriores. Em São Paulo, o aumento foi de 89% em média. No Rio de Janeiro, a média foi de 19 pontos, crescimento de 74% em relação as semanas anteriores.

Na TV fechada, os dados de audiência apontam que o SporTV liderou entre todos os canais de TV paga, com crescimento de 2.444% em relação as quatro semanas anteriores.

Globo mostra eliminação

Para desespero da torcida canarinho e das jogadoras em campo, o time pressionou o jogo inteiro a retrancada Jamaica, que jogava pelo empate, enquanto as brazucas tinham de vencer. Mas não adiantou ter 73% de posse, 16 finalizações (sete no alvo) contra duas das caribenhas (ambas para fora). No fim, 0 a 0 frustrante no Estádio Retangular, em Melbourne, na Austrália.

