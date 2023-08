Não deixe de conferir, nesta quarta-feira (2/8), o duelo entre Botafogo e Guarani/PAR, pela fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo, no Nilton Santos, será às 19h (de Brasília) e terá a transmissão da “Voz do Esporte”, com a narração vibrante de Ennio Ricanelo. Mas o início da transmissão é bem antes da bola rolar. A partir das 17h30. A cobertura terá os comentários de Figueiredo Júnor, além das reportagens de Pedro Rigoni.