Palmeiras e Atlético Mineiro fazem um dos clássicos mais importantes do Brasil. E na noite desta quarta-feira (2/8), o jogão valerá pelas oitavas de final da Libertadores. É o duelo de ida e será no Mineirão, a partir das 21h3o (de Brasília). Não dá pra perder uma batalha dessas e o melhor lugar para acompanhar o jogo é na “Voz do Esporte”. A transmissão começa a partir das 20h, sob o comando do narrador Cesar Tavares Para não perder nenhum detalhe, é só clicar abaixo.