PSG apresenta oferta milionária por Gonçalo Ramos, do Benfica

O Paris Saint-Germain precisa se movimentar nesta reta final da janela de transferências do futebol europeu e está disposto a investir pesado. De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o PSG fez uma proposta nesta quarta-feira (2) no valor de 65 milhões de euros, além de 15 milhões de euros em bonificações, para contratar Gonçalo Ramos, atacante de 22 anos que pertence ao Benfica. Com isso, o montante total da transferência ultrapassaria os R$ 420 milhões, para um contrato de cinco temporadas.

O clube parisiense está empenhado em acelerar as negociações com o Benfica e, de acordo com a rádio italiana ‘RMC’, as conversas com o próprio Gonçalo Ramos já estão bem encaminhadas.

O interesse do PSG por Gonçalo Ramos vem desde que Luís Campos assumiu o papel de conselheiro do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. Além disso, o técnico Luis Enrique também deu sua aprovação à contratação do promissor jogador de 22 anos, o que deixa a diretoria do PSG otimista quanto à possibilidade de concretizar o negócio.

No entanto, é importante destacar que outros clubes europeus também estão de olho no atacante português. O Manchester United é um deles, monitorando a situação de Gonçalo Ramos com grande interesse, especialmente sob o comando do técnico Erik ten Hag. A disputa pela contratação do jogador promete ser acirrada nos bastidores do futebol europeu.

