River Plate chega a acordo para se reforçar com Lanzini

No aspecto verbal, o River Plate chegou a termos suficientes para a contratação de um reforço de peso para o seu sistema de criação: o meio-campista argentino Manuel Lanzini. O atleta de 30 anos de idade estava sem clube após larga passagem pelo West Ham que durava desde 2015 e constituiu números da ordem de 226 partidas com 32 gols, 24 assistências e o título da Conference League, na temporada passada.

Segundo informação que foi confirmada pelo presidente do River, Jorge Brito, o acerto entre as partes prevê contrato com validade até julho de 2024. Sendo a expectativa, dessa forma, que o jogador chegue em solo argentino para realizar os exames médicos e a posterior assinatura contratual nos próximos dias.

Cria das categorias de base do Millonario, Lanzini é conhecido do futebol brasileiro em razão de passagem pelo Fluminense, clube que defendeu entre 2011 e 2012, antes de retornar ao River Plate. Em 2014, rumou para o Oriente Médio, passando uma temporada no Al Jazira (Emirados Árabes Unidos), antes de iniciar sua história no futebol inglês.

Vale ressaltar que, antes do apontado acerto verbal com a representação de Buenos Aires, o nome de Lanzini foi ligado ao futebol brasileiro, casos de Flamengo e Vasco. Entretanto, a opção do jogador acabou pesando pelo aspecto de identificação junto ao clube que o revelou para o futebol.

