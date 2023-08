Zagueiro do Olimpia está perto de ser vendido ao San Lorenzo

Um dos principais jogadores do Olimpia pode estar de saída do time paraguaio. Afinal, o San Lorenzo, da Argentina, formalizou uma proposta superior a 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões) por Luis Zárate. Assim, a tendência é que nos próximos dias o adversário do Flamengo na Libertadores venda o zagueiro de 23 anos.

Segundo a ESPN da Argentina, o San Lorenzo, inclusive, já inseriu Zárate na lista de inscritos da Copa Sul-Americano, em que o El Ciclón disputa as oitavas de final contra o São Paulo. Aliás, o jogo de ida será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Buenos Aires. O Olimpia, por sua vez, não confirmou o desfecho da negociação.

Aliás, a contratação de Luis Zárate partiu do técnico Rubén Insúa. O zagueiro disputou as seis partidas do Olimpia na Libertadores. Além disso, no Campeonato Paraguaio, entrou em campo em três das quatro partidas, com uma assistência.

Ao J10, jornalistas paraguaios detalham características do Olimpia

Revelado pelas divisões de base do Libertad, Luis Zárate foi negociado com o Olimpia em janeiro de 2020. Desde então, disputou 56 partidas e marcou dois gols. Neste período, recebeu 16 cartões amarelos e dois vermelhos.

Olimpia pega o Flamengo sem Zárate?

Em meio às negociações, Luis Zárate não disputou a última partida do time paraguaio (empate por 1 a 1 com o Sportivo Tridense). Assim, a tendência é que, caso a negociação com o San Lorenzo avance nas próximas horas, o zagueiro não enfrente o Flamengo. Assim, Gamarra formará dupla de zaga com Jhohan Romaña.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.