Grêmio fecha contratação do goleiro Caíque, do Ypiranga-RS

O Grêmio acertou a contratação de mais um reforço no último dia de abertura da janela de transferências: o goleiro Caíque, do Ypiranga, da cidade de Erechim. O Tricolor gaúcho comprou 100% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos, que assina vínculo até dezembro deste ano, com possibilidade de renovação a partir de 2024. Aliás, ele chega para ser um dos substitutos imediatos de Gabriel Grando, já que Brenno pode deixar o Brasil rumo ao Bari, da Itália.

Apesar disso, não é certa a saída do ex-arqueiro da Seleção olímpica e as conversas continuam. No entanto, a vinda de uma nova peça também é bem-vinda no momento. Afinal, Adriel, que começou a temporada como titular na meta da equipe, se transferiu por empréstimo ao Bahia e abriu lacuna no grupo. Agora, a diretoria do Imortal aguarda o atleta em Porto Alegre ainda nesta quarta-feira (2) para fazer exames médicos e anunciá-lo de forma oficial.

Aos 26 anos, Caíque teve sua revelação ao futebol profissional na base do Vitória. Depois, veio ao time de Erechim em 2023 e se tornou um dos principais jogadores do Canarinho no Campeonato Gaúcho. O goleiro, inclusive, ganhou destaque justamente na semifinal diante do Grêmio, quando os comandados de Renato Portaluppi garantiram classificação nos pênaltis. Mesmo assim, pegou uma das cobranças naquela oportunidade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.