Valencia desencanta e aposta na virada em casa sobre o River Plate

O atacante Enner Valencia, que desencantou e marcou um gol depois de quatro partidas, não se abateu com a derrota do Internacional, por 2 a 1, para o River Plate. Pelo contrário. Afinal, ele diz que o Colorado tem tudo para virar o placar no Beira-Rio, na próxima terça-feira (8), no jogo de volta da Libertadores.

Para ele, entretanto, o cenário em casa mudará, já que o Internacional terá o apoio incondicional da torcida. Ele acredita que, ao ter marcado o primeiro gol, virão outros pela frente. E que, afinal, vai lutar pela classificação para a próxima fase da Copa Libertadores.

“Foi o primeiro gol. Agora, espero que venham muitos mais para ajudar a equipe a se classificar – disse o atacante ao “ge”.

Alan Patrick também aposta na partida dentro de casa para o Internacional seguir na Libertadores. No entanto, apesar da derrota para o River Plate, o meia afirmou que o Colorado está bem vivo na competição.

“Sim, o time sai vivo. Ainda temos 90 minutos em casa diante do nosso torcedor. E atrás da vitória. Na Argentina foi um jogo difícil, mas em casa vamos impor nosso ritmo. Ainda temos uma semana para trabalhar, vamos passo a passo”, afirmou Alan Patrick.

Valencia deve ser poupado contra o Timão

Enner Valencia, entretanto, poderá ser poupado no próximo compromisso do Internacional, sábado (5), às 18h30, contra o Corinthians, na partida válida pela 18º rodada do Brasileiro, no Beira-Rio. O atacante, que desde a semana passada tem reclamado de fadiga muscular, talvez seja preservado para a partida de volta contra os argentinos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.